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03:16 (мск), источник: Восток Медиа

В России начался траур по жертвам кемеровской трагедии

Глава государства Владимир Путин объявил 28 марта днём национального траура в связи с трагическим пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Президент подписал соответствующий указ, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: Reuters

По информации на сайте Кремля президент подписал указ «Об объявлении траура в связи с гибелью людей в результате пожара в Кемеровской области».

Согласно этому документу сегодня на всей территории страны будут приспущены государственные флаги Российской Федерации, а учреждения культуры и телерадиокомпаниям рекомендовали отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что трагедия в торговом центре в Кемерово потрясла всю страну. Пожар произошёл 25 марта. По официальным данным, во время ЧП погибло как минимум 64 человека, многие из них — дети. На данный момент часть людей всё ещё числятся в списках пропавших.

К слову, во Владивостоке был объявлен траур ещё 27 марта. Также в краевом центре прошла акция памяти на площади — неравнодушные граждане приносят цветы и игрушки к стеле «Город воинской славы».

Вместе со всей страной скорбит и Хабаровский край. Жители дальневосточной столицы несут цветы, свечи и детские игрушки к кинотеатру «Гигант» и торгово-развлекательному центру «Южный парк».

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