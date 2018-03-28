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03:26 (мск), источник: Восток Медиа

«Ком стоит в горле»: хабаровчане почтили память погибших в Кемерово

В краевой столице состоялся траурный митинг памяти жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Горожане собрались у кинотеатра «Гигант», возложили цветы, принесли мягкие игрушки, зажгли свечи и устроили минуту молчания. В акции приняли участие около 200 человек, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: Восток Медиа

Трагедия произошла 25 марта, по официальным данным, в пожаре погибли 64 человека, ещё десять пострадали. В России в среду объявлен общенациональный траур. По всей стране стихийно организуют акции памяти. В Хабаровске с самого утра люди начали приносить игрушки, цветы, воздушные шары и свечи к кинотеатру «Гигант». Рядом со зданием в 20:00 началась траурная акция. На мероприятие пришли родители с детьми, молодёжь, представители власти.

Посередине «мемориала» — рамка с надписью «Кемерово 25.03.2018». Рядом жители положили детские игрушки и цветы. Многие горожане отказывались от комментариев.

«Вы знаете, это такая боль. Я не могу. Ком в горле стоит. Не могу говорить об этом», — поделилась хабаровчанка, прижимая к себе маленькую дочь.

Родителям особенно тяжело было сдерживать слёзы, дети молча стояли рядом.

«Это чудовищная трагедия, мне кажется, нет таких слов, которые могли бы выразить эти эмоции. Если нам так страшно, каково им там? Мы далеко находимся, что же испытывают родители тех детей? Очень хочется, чтобы это никогда больше не повторилось. Как-то раньше я совсем не задумывалась о пожарной безопасности, когда заходила в торговые центры. Всегда думала, что мы находимся в безопасности. Сейчас, конечно, буду более внимательно к этому относиться. Даже проведу беседу со своим ребёнком. Правда в той ситуации детей инструктаж никакой бы не спас. Но я думаю, что в школах нужно больше внимания уделять этой теме. Я благодарю бога, что мой ребёнок рядом. Мне до сих пор кажется, что такого не может быть», — рассказала горожанка Анна Гарицкая.

Прохожие присоединялись к митингу, останавливались, фотографировали и какое-то время молча стояли. Целенаправленно на акцию пришли молодые хабаровчане. И у них был свой взгляд на произошедшее.

«Мы должны быть человечными, в первую очередь. Своим присутствием мы выражаем соболезнование тем семьям. А то, что случилось, действительно страшно. Это халатность, наверное, у людей большие деньги, поэтому они не хотят ничего делать. Мы прекрасно знаем, что директора центра даже нет сейчас в России и вряд ли он сюда вернётся. Я когда захожу в торговые центры, например, в “Магазины Радости”, то вижу, что есть пожарная сигнализация — достаточно поднять голову наверх. Знаю запасные выходы, они всегда открыты. Я также считаю недопустимым закрывать кинозалы. Если бы я такое увидел в Хабаровске, то предпочёл бы сразу выйти, по-моему, это очень странно, когда тебя закрывают», — объяснил Дмитрий Кабузенко.

Мероприятие посетил председатель хабаровской краевой Думы Сергей Луговской. Он возложил цветы и попросил всех присутствующих почтить память погибших минутой молчания.

«Мы выражаем сочувствие родным и близким погибших. Очень много детей, а это вдвойне вызывает в нас обострённые чувства. Слова лишние, на самом деле, на этих мероприятиях. Самое важное, что мы собрались здесь все вместе. Люди неравнодушные, Россию, наверное, это и объединяет. В горе мы объединяемся и искренне сопереживаем тем людям, которые потеряли своих близких», — выступил перед собравшимися Сергей Луговской.

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