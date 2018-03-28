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03:28 (мск), источник: Губерния онлайн

Комсомольские пожарные спасли двух женщин из горящей квартиры

Пожар произошел в одной из пятиэтажек Комсомольска-на-Амуре: горела квартира в доме на улице Красноармейской. Информация об этом поступила на пульт пожарно-спасательной службы города 27 марта в 17:06.

Пожарные прибыли на место через три минуты. Они приставили к окнам квартиры автолестницу и помогли выбраться из помещения двум женщинам. У потерпевших были ожоги первой и второй степени. Комсомольчанками занялись врачи скорой помощи.

В 17:15 пожар локализовали, а через десять минут полностью ликвидировали. В результате огонь повредил домашние вещи, мебель и оконные рамы.

По предварительным сведениям, возгорание могло случиться из-за неосторожности при курении, но рассматриваются и другие версии. Проверку по факту пожара проводят сотрудники МЧС, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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