Комсомольские пожарные спасли двух женщин из горящей квартиры

Пожарные прибыли на место через три минуты. Они приставили к окнам квартиры автолестницу и помогли выбраться из помещения двум женщинам. У потерпевших были ожоги первой и второй степени. Комсомольчанками занялись врачи скорой помощи.

В 17:15 пожар локализовали, а через десять минут полностью ликвидировали. В результате огонь повредил домашние вещи, мебель и оконные рамы.