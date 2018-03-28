Комсомольские пожарные спасли двух женщин из горящей квартиры
Пожар произошел в одной из пятиэтажек Комсомольска-на-Амуре: горела квартира в доме на улице Красноармейской. Информация об этом поступила на пульт
Пожар произошел в одной из пятиэтажек Комсомольска-на-Амуре: горела квартира в доме на улице Красноармейской. Информация об этом поступила на пульт
Пожарные прибыли на место через три минуты. Они приставили к окнам квартиры автолестницу и помогли выбраться из помещения двум женщинам. У потерпевших были ожоги первой и второй степени. Комсомольчанками занялись врачи скорой помощи.
В 17:15 пожар локализовали, а через десять минут полностью ликвидировали. В результате огонь повредил домашние вещи, мебель и оконные рамы.
По предварительным сведениям, возгорание могло случиться
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