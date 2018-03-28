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03:38 (мск), источник: Восток Медиа

Руководителя детского центра в Хабаровске будут судить за травму ребёнка

В дальневосточной столице прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении одного из руководителей детского игрового центра, в котором получил травму позвоночника ребёнок. Прокурор Центрального района Хабаровска уже утвердил обвинительное заключение.

Источник: Восток Медиа

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, отвечать за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности или здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, будет заместитель директора общества с ограниченной ответственностью «Луч».

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в мае 2017 года в детском игровом центре «Мануфактория», принадлежащем «Лучу», десятилетняя девочка, спускалась со второго этажа на первый по пожарному пилону аттракциона «Город профессий». Ребёнок упал и получил компрессионный перелом позвоночника.

Прокуратура провела проверку, после которой возбудила уголовное дело. Выяснилось, что, нарушая действующее законодательство, ответственные лица ООО «Луч» не обеспечили безопасность оказываемых услуг: ребёнку не объяснили, как правильно спускаться по пилону, не выдали страховку, зато одели девочку в синтетическую одежду, которая придала скорость падению.

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