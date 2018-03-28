Руководителя детского центра в Хабаровске будут судить за травму ребёнка

Источник: Восток Медиа

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, отвечать за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности или здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, будет заместитель директора общества с ограниченной ответственностью «Луч».

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в мае 2017 года в детском игровом центре «Мануфактория», принадлежащем «Лучу», десятилетняя девочка, спускалась со второго этажа на первый по пожарному пилону аттракциона «Город профессий». Ребёнок упал и получил компрессионный перелом позвоночника.