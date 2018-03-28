Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Обвиненный в поджоге ТРЦ в Кемерове мужчина выступил с заявлением
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Школьница из Баку попала в рейтинг перспективных изобретателей
Стали известны подробности смерти основателя "МММ" Сергея Мавроди
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Путин о российско-китайском взаимодействии Китайский журналист задал Путину вопрос о новом содержании, которым будут наполнены отношения РФ и КНР
В посольстве России ответили на предложение присоединить Британию
Савченко обратилась с прошением к Путину
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
В Сети обсуждают экстремальный поступок Шепелева – СМИ
Эксперт: Залп ракет Х-32 по авиа эскадре фатален
Жена Валерия Сюткина выглядит ровесницей дочери
В Сети раскритиковали «неестественную» внешность Стеши Маликовой
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Как собственный дом убивает вас
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Что не так с торговыми центрами в России
Фоторепортажи
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
8Протурецкие отряды заняли курдский Африн
03:40 (мск), источник: Губерния онлайн

Раненную в Хабаровском крае тигрицу собираются отправить в Москву к концу недели

Специалисты надеются, что хищница выдержит перелет.

Тигрицу, которая получила огнестрельное ранение в Хабаровском крае, готовят к перевозке в столицу. Там специалисты Московского зоопарка прооперируют сустав на лапе животного, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на РИА Новости.

Напомним, 6 марта тигрицу обнаружили в заказнике «Матайский» в районе имени Лазо. У хищницы была повреждена задняя лапа. Животному успели сделать уже две операции — проводили их специалисты приморского центра реабилитации «Тигр». Врачи сразу определили, что их пациентка не сможет вернуться в дикую природу, и планировали отправить ее в Московский зоопарк.

«Состояние тигрицы сейчас стабильное, есть возможность перевезти ее в Москву. Будем готовить ее к перевозке. Если состояние хищницы не изменится, то, возможно, к концу недели перевезем. Показания к перелету есть, и мы думаем, что она должна выдержать перевозку. Тигрица ест и пьет», — рассказал генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Тех, кто выстрелил в краснокнижное животное, до сих пор не нашли.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Сотни жителей Хабаровска почтили память погибших кемеровчан минутой молчания
В России начался траур в связи с пожаром в Кемерово
СК оценит действия пранкера, сообщившего о якобы сотнях погибших
СМИ: охранник ТЦ в Кемерово не выключал пожарную сигнализацию
«Щуку» с «Калибрами» сравнили со старой британской подлодкой
Россия проиграла Франции в товарищеском матче
«Военторг» заменит Snickers в российской армии своими продуктами
Могерини: инцидент с задержанием в Косово не должен повториться
Спорт
Сборная России по футболу опять проиграла. Но есть плюсы В Санкт-Петербурге получился практически ремейк игры против Бразилии
Авто
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин Иранский автопроизводитель Iran Khodro Company (IKCO) и белорусский автозавод «Юнисон» подписали контракт на производство автомобилей Dena и Dena Plus
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
Умерла звезда французского кино Стефан Одран Актриса, прославившаяся ролями в фильмах режиссеров французской новой волны, скончалась на 86-м году жизни
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Все развлекательные центры в России проверят после пожара в Кемерове
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Леди
На какие добрые поступки способны звезды Джоан Роулинг, Джонни Депп, Криштиану Роналду и многие другие звезды готовы помочь нуждающимся и время от времени доказывают это поступками.
Дети
35-летняя Сати Казанова перестала скрывать беременность В Сети появилось видео, на котором можно увидеть округлившийся живот певицы.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь