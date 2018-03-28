Раненную в Хабаровском крае тигрицу собираются отправить в Москву к концу недели

Тигрицу, которая получила огнестрельное ранение в Хабаровском крае, готовят к перевозке в столицу. Там специалисты Московского зоопарка прооперируют сустав на лапе животного, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на РИА Новости.

Напомним, 6 марта тигрицу обнаружили в заказнике «Матайский» в районе имени Лазо. У хищницы была повреждена задняя лапа. Животному успели сделать уже две операции — проводили их специалисты приморского центра реабилитации «Тигр». Врачи сразу определили, что их пациентка не сможет вернуться в дикую природу, и планировали отправить ее в Московский зоопарк.

«Состояние тигрицы сейчас стабильное, есть возможность перевезти ее в Москву. Будем готовить ее к перевозке. Если состояние хищницы не изменится, то, возможно, к концу недели перевезем. Показания к перелету есть, и мы думаем, что она должна выдержать перевозку. Тигрица ест и пьет», — рассказал генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.