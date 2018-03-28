Пьяный водитель стал виновником массовой аварии в Приморье
Сегодня Приморье отметилось жёсткой массовой аварией, сообщает РИА «Восток-Медиа». Пьяный водитель легковушки на огромной скорости вылетел на встречную полосу и спровоцировал столкновение.
Сегодня Приморье отметилось жёсткой массовой аварией, сообщает РИА «Восток-Медиа». Пьяный водитель легковушки на огромной скорости вылетел на встречную полосу и спровоцировал столкновение.
Утром в среду, 28 марта, в Находке произошла жёсткая автомобильная авария. На Находкинском проспекте, недалеко от торгового центра «ГУМ», столкнулись сразу несколько автомобилей. Виновником ДТП стал водитель легковушки Toyota Platz. Он выехал на встречную полосу, где врезался сразу в две машины. Сначала он задел Toyota Allion, а затем протаранил Toyota Camry. От сильного удара боковую часть «Камри» буквально вмяло в салон.
После этого водитель «Платца» выскочил из машины и попытался сбежать. Ему это не удалось — очевидцы аварии быстро догнали водителя. Как оказалось, мужчина был сильно пьян.
Стоит отметить, что пьяные водители постоянно становятся виновниками крупных аварий в Приморье. Так, две недели назад житель Владивостока протаранил пассажирский автобус. Виновника аварии госпитализировали. Помощь врачей понадобилась также одной пассажирке общественного транспорта. Ещё один инцидент произошёл на улице Жигура — там пьяный водитель легковушки вылетел на встречную полосу.
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