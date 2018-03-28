Пьяный водитель стал виновником массовой аварии в Приморье

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/MAt3vg0nMW4?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Утром в среду, 28 марта, в Находке произошла жёсткая автомобильная авария. На Находкинском проспекте, недалеко от торгового центра «ГУМ», столкнулись сразу несколько автомобилей. Виновником ДТП стал водитель легковушки Toyota Platz. Он выехал на встречную полосу, где врезался сразу в две машины. Сначала он задел Toyota Allion, а затем протаранил Toyota Camry. От сильного удара боковую часть «Камри» буквально вмяло в салон.

После этого водитель «Платца» выскочил из машины и попытался сбежать. Ему это не удалось — очевидцы аварии быстро догнали водителя. Как оказалось, мужчина был сильно пьян.

Информация о пострадавших сейчас уточняется. Вероятно, водителю «Камри» изрядно досталось. Впрочем, как сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе находкинского управления МВД, в больнице пока не сообщали о состоянии участников аварии.