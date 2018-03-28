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06:03 (мск), источник: Восток Медиа

Комсомольчанина осудят за нападение с пистолетом на водителя такси

В Комсомольске-на-Амуре прокуратура направила в суд уголовное дело против мужчины, который напился и напал на таксиста. Злоумышленник хотел угнать автомобиль и начал угрожать шофёру пистолетом, но потерпевшему удалось сбежать от налётчика.

По версии следствия, в ночь с 1 на 2 января 2018 года 33-летний житель Комсомольска, который нигде не работал и раньше не раз привлекался к ответственности за грабежи и разбои, в состоянии опьянения возвращался домой после празднования Нового года. Он увидел припаркованный у края проезжей части проспекта Победы автомобиль Toyota Sprinter Carib с наклейками «Такси» и решил похитить деньги водителя. Злоумышленник сел на заднее сиденье машины, направил в затылок шофёра пневматический пистолет и, угрожая выстрелом, сказал мужчине ехать.

Налётчик решил отыскать удалённое и безлюдное место, чтобы оставить там водителя. В районе улицы Совхозной, когда они двигались в сторону берега Амура, автомобиль застрял в снегу. Фигурант, продолжая угрожать оружием, забрал у водителя две тысячи рублей, заставил его выйти из машины и прошёл вместе с ним к лодочной стоянке, пытаясь найти технику, которая сможет вытащить машину. Сторож лодочной стоянки отказался помочь, а пока злоумышленник общался с ним, водителю удалось сбежать. Обвиняемый ушёл домой пешком, похищенные деньги он потратил на спиртное.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, в автомобиле осталась чёрная трикотажная шапка с прорезями для глаз и рта, которую выронил налётчик. Её изъяли при осмотре и приобщили к материалам дела. Фигуранта уголовного дела заключили под стражу, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Суд может признать в качестве отягчающих обстоятельств опьянение мужчины и рецидив, но смягчить приговор из-за возмещения ущерба.

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