Комсомольчанина осудят за нападение с пистолетом на водителя такси

По версии следствия, в ночь с 1 на 2 января 2018 года 33-летний житель Комсомольска, который нигде не работал и раньше не раз привлекался к ответственности за грабежи и разбои, в состоянии опьянения возвращался домой после празднования Нового года. Он увидел припаркованный у края проезжей части проспекта Победы автомобиль Toyota Sprinter Carib с наклейками «Такси» и решил похитить деньги водителя. Злоумышленник сел на заднее сиденье машины, направил в затылок шофёра пневматический пистолет и, угрожая выстрелом, сказал мужчине ехать.

Налётчик решил отыскать удалённое и безлюдное место, чтобы оставить там водителя. В районе улицы Совхозной, когда они двигались в сторону берега Амура, автомобиль застрял в снегу. Фигурант, продолжая угрожать оружием, забрал у водителя две тысячи рублей, заставил его выйти из машины и прошёл вместе с ним к лодочной стоянке, пытаясь найти технику, которая сможет вытащить машину. Сторож лодочной стоянки отказался помочь, а пока злоумышленник общался с ним, водителю удалось сбежать. Обвиняемый ушёл домой пешком, похищенные деньги он потратил на спиртное.