Путин объявил 28 марта общенациональным днем траура
28 марта в России объявлено днем траура в связи с пожаром в торговом центре Кемерово. Такое решение президент страны Владимир Путин объявил, находясь в Кемерово.
28 марта в России объявлено днем траура в связи с пожаром в торговом центре Кемерово. Такое решение президент страны Владимир Путин объявил, находясь в Кемерово.
«В день траура на всей территории страны приспустить Государственные флаги Российской Федерации. Предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура. Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим», — говорится в Указе главы государства.
Отметим, в ходе визита в Кемерово Путин осмотрел сгоревший центр, а также встретился с инициативной группой жителей города.
Трагедия в Кузбассе произошла 25 марта, при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибло 64 человек, еще 53 получили травмы.
Скорбит вся страна…
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.