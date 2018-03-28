Путин объявил 28 марта общенациональным днем траура

«В день траура на всей территории страны приспустить Государственные флаги Российской Федерации. Предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура. Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим», — говорится в Указе главы государства.