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05:51 (мск), источник: НИА Красноярск

Путин объявил 28 марта общенациональным днем траура

28 марта в России объявлено днем траура в связи с пожаром в торговом центре Кемерово. Такое решение президент страны Владимир Путин объявил, находясь в Кемерово.

Источник: НИА Красноярск

«В день траура на всей территории страны приспустить Государственные флаги Российской Федерации. Предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура. Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим», — говорится в Указе главы государства.

Отметим, в ходе визита в Кемерово Путин осмотрел сгоревший центр, а также встретился с инициативной группой жителей города.

Трагедия в Кузбассе произошла 25 марта, при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибло 64 человек, еще 53 получили травмы.

Скорбит вся страна…

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