Долги по зарплате на «Агроэнерго» под Хабаровском привели к уголовному делу

Источник: Губерния онлайн

В Хабаровском крае следком возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам некрасовского сельскохозяйственного комплекса «Агроэнерго». Работодатель задолжал коллективу более 24 млн рублей. Заработанных денег ждут 400 человек, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу краевого следственного управления СК РФ.

Напомним, что «Агроэнерго» переживает финансовые трудности. Работники говорят, что не видели зарплату с ноября, к тому же за четыре с половиной месяца на предприятии погибло более 20 тысяч свиней. Краевые чиновники предлагают разные варианты решения проблемы. Так, речь шла о разделе комплекса на несколько хозяйств, банкротстве и серьезном сокращении поголовья. Двум сотням свиней с «Агроэнерго» уже нашли новых хозяев.

Теперь в ситуации разбираются следователи. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 145.1 УК (невыплата заработной платы).

«Следственными органами проведен масштабный обыск на предприятии. Допрашивается руководство общества, принимаются меры по установлению имущества коммерческой организации и наложению ареста на него. Также проводится активная работа по признанию работников потерпевшими по уголовному делу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также скорейшее погашение задолженности перед работниками общества», — рассказали в пресс-службе следственного управления СК по Хабаровскому краю.