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05:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянам предрекли ураганы и град

В 2018 году на территории 30 регионов семи федеральных округов страны, в том числе в столичном регионе и Крыму ожидаются опасные погодные явления, в том числе шквалы, ураганы и град. Об этом агентству РИА Новости рассказали в Центре «Антистихия» МЧС России.

«Наибольшая вероятность ЧС и происшествий в связи с опасными метеорологическими явлениями прогнозируется на территории Дальневосточного (Приморский, Камчатский, Хабаровский края, Амурская, Сахалинская области), Сибирского (Алтайский, Забайкальский, Красноярский края, Бурятия, Иркутская область), Уральского (Челябинская область), Приволжского (Башкирия, Пермский край, Оренбургская, Нижегородская области), Центрального (Московская, Владимирская, Тверская области, Москва), Южного (Адыгея, Крым, Краснодарский край, Ростовская область), Северо-Кавказского ФО (вся территория округа)», — утверждают спасатели.

В зонах вероятных ЧС живут свыше 90 миллионов россиян, или 60 процентов населения страны. Если пессимистичный прогноз сбудется, годовой экономический ущерб (прямой и косвенный) от ЧС может достигать 1,5−2 процентов ВВП, приближаясь к отметке в 900 миллиардов рублей.

Специалисты «Антистихии» подсчитали, что за последние 20 лет в мире жертвами техногенных и природных катастроф стали более трех миллионов человек, еще свыше 800 миллионов человек пострадали. Столь внушительные цифры связаны с глобальным изменением климата и хозяйственной деятельности.

7 марта сообщалось, что в России может увеличиться ежегодное число природных катастроф. По пессимистичным оценкам, в стране на территории страны будут в среднем прирастать до 16 ЧС в год.

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