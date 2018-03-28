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06:18 (мск), источник: Восток Медиа

Безработный сельчанин в Хабаровском крае хранил 16 килограммов марихуаны

Местный житель села Князе-Волконское Хабаровского края хранил 16 килограммов марихуаны и больше 94 граммов маковой соломы. Полиция нашла крупную партию наркотиков в одной из комнат частного дома и в теплице на территории приусадебного участка.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли у безработного мужчины запрещённые вещества. Подозреваемый хранил наркотики в мешках, сообщает управления МВД России по Хабаровскому краю.

Следствие возбудило уголовное дело, местному жителю грозит до десяти лет лишения свободы. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности. Полиция отпустила безработного с условием обязательной явки. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о подобных случаях. Так, в Хабаровском районе житель села Осиновая речка хранил в надворных помещениях 350 граммов марихуаны. Правоохранительные органы задержали 37-летнего жителя села. Фигурант рассказал следователям, что хранил «траву» для личного употребления. Следствие возбудило уголовное дело, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. До вынесения приговора он находится под подпиской о невыезде. А в посёлке Молодёжный мужчина хранил на чердаке 28 килограммов наркотического средства — каннабиса. Он изготовил его самостоятельно из дикорастущей конопли.

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