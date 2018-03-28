Безработный сельчанин в Хабаровском крае хранил 16 килограммов марихуаны

Следствие возбудило уголовное дело, местному жителю грозит до десяти лет лишения свободы. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности. Полиция отпустила безработного с условием обязательной явки. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о подобных случаях. Так, в Хабаровском районе житель села Осиновая речка хранил в надворных помещениях 350 граммов марихуаны. Правоохранительные органы задержали 37-летнего жителя села. Фигурант рассказал следователям, что хранил «траву» для личного употребления. Следствие возбудило уголовное дело, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. До вынесения приговора он находится под подпиской о невыезде. А в посёлке Молодёжный мужчина хранил на чердаке 28 килограммов наркотического средства — каннабиса. Он изготовил его самостоятельно из дикорастущей конопли.