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06:24 (мск), источник: НИА Красноярск

Ночью в Покровке сгорели «Хаммер» и стоящая рядом иномарка

Этой ночью на ул. Чернышевского загорелся «Хаммер». Огонь перекинулся и на рядом стоящий автомобиль.

В ГУ МЧС по краю рассказали, что внедорожник загорелся в 02:09, в 02:26 огонь потушили. За это время пожар уничтожил корпус и салон «Хаммера» практически полностью. Половина рядом стоящей иномарки также съедена огнем. В ведомстве не уточняют причину происшествия, однако местные жители подозревают, что это мог быть поджог. Огонь тушили 6 спасателей и 1 спецмашина.

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