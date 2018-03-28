Ночью в Покровке сгорели «Хаммер» и стоящая рядом иномарка
Этой ночью на ул. Чернышевского загорелся «Хаммер». Огонь перекинулся и на рядом стоящий автомобиль.
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Этой ночью на ул. Чернышевского загорелся «Хаммер». Огонь перекинулся и на рядом стоящий автомобиль.
В ГУ МЧС по краю рассказали, что внедорожник загорелся в 02:09, в 02:26 огонь потушили. За это время пожар уничтожил корпус и салон «Хаммера» практически полностью. Половина рядом стоящей иномарки также съедена огнем. В ведомстве не уточняют причину происшествия, однако местные жители подозревают, что это мог быть поджог. Огонь тушили 6 спасателей и 1 спецмашина.
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