Против гендиректора управляющей компании в Ангарске возбудили шесть уголовных дел

Как сообщают судебные приставы, гражданка С. задолжала ряду организаций и физических лиц свыше полумиллиона рублей, была обязана выплатить по решениям суда, но исполнять их не спешила. Полученные от коммерческой деятельности деньги тратила куда угодно, только не на погашение задолженности. В итоге женщине грозит уголовная ответственность.