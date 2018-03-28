Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Обвиненный в поджоге ТРЦ в Кемерове мужчина выступил с заявлением
Экс-посол: Лондон уступит по Скрипалю и сделает предложение РФ
Скажите себе: «Да, это случилось». Как пережить трагедию
МИД Украины отреагировал на пожар в Кемерово
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
Какой кофе точно взбодрит вас с утраИ никакого вреда здоровью
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Названа причина смерти Сергея Мавроди
Посольство РФ в США удивило англичан предоставленным видео
После высылки дипломатов Хантсман высказался о РФ
Часть русских эмоционально желает "послать Европу" – СМИ
Эксперт: Залп ракет Х-32 по авиа эскадре фатален
Жена Валерия Сюткина выглядит ровесницей дочери
В Сети раскритиковали «неестественную» внешность Стеши Маликовой
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Фоторепортажи
1660-летие Гари Олдмана
10Скончался Сергей Мавроди
06:26 (мск), источник: Baikal-info.ru

Против гендиректора управляющей компании в Ангарске возбудили шесть уголовных дел

Против генерального директора одной из управляющих компаний в Ангарске возбуждены шесть уголовных дел по ст. 315 УК РФ. Об этом 28 марта 2018 года сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

Как сообщают судебные приставы, гражданка С. задолжала ряду организаций и физических лиц свыше полумиллиона рублей, была обязана выплатить по решениям суда, но исполнять их не спешила. Полученные от коммерческой деятельности деньги тратила куда угодно, только не на погашение задолженности. В итоге женщине грозит уголовная ответственность.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

В России начался траур в связи с пожаром в Кемерово
СМИ: охранник ТЦ в Кемерово не выключал пожарную сигнализацию
СК оценит действия пранкера, сообщившего о якобы сотнях погибших
«Щуку» с «Калибрами» сравнили со старой британской подлодкой
Россия проиграла Франции в товарищеском матче
В МЧС рассказали, где ожидать опасных погодных явлений
«Военторг» заменит Snickers в российской армии своими продуктами
Спорт
Сборная России по футболу опять проиграла. Но есть плюсы В Санкт-Петербурге получился практически ремейк игры против Бразилии
Авто
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин Иранский автопроизводитель Iran Khodro Company (IKCO) и белорусский автозавод «Юнисон» подписали контракт на производство автомобилей Dena и Dena Plus
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
Умерла звезда французского кино Стефан Одран Актриса, прославившаяся ролями в фильмах режиссеров французской новой волны, скончалась на 86-м году жизни
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Все развлекательные центры в России проверят после пожара в Кемерове
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
На какие добрые поступки способны звезды Джоан Роулинг, Джонни Депп, Криштиану Роналду и многие другие звезды готовы помочь нуждающимся и время от времени доказывают это поступками.
Дети
35-летняя Сати Казанова перестала скрывать беременность В Сети появилось видео, на котором можно увидеть округлившийся живот певицы.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь