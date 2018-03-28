Против гендиректора управляющей компании в Ангарске возбудили шесть уголовных дел
Против генерального директора одной из управляющих компаний в Ангарске возбуждены шесть уголовных дел по ст. 315 УК РФ. Об этом 28 марта 2018 года сообщает
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Против генерального директора одной из управляющих компаний в Ангарске возбуждены шесть уголовных дел по ст. 315 УК РФ. Об этом 28 марта 2018 года сообщает
Как сообщают судебные приставы, гражданка С. задолжала ряду организаций и физических лиц свыше полумиллиона рублей, была обязана выплатить по решениям суда, но исполнять их не спешила. Полученные от коммерческой деятельности деньги тратила куда угодно, только не на погашение задолженности. В итоге женщине грозит уголовная ответственность.
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