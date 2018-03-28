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06:32 (мск), источник: РИА Новости

В Кемерово проходят акции памяти погибших в ТЦ «Зимняя вишня»

КЕМЕРОВО, 28 мар — РИА Новости. Сегодня, в день всероссийского траура, на мемориале у сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» и в других районах Кемерово с утра проходят памятные мероприятия, сообщает региональная администрация.

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«С 9.30 (5.30 мск) идет католическая месса. В 11.00 (7.00 мск) панихиду по погибшим отслужат священнослужители Русской православной церкви, мусульмане вознесут свои молитвы в мечетях. В 12.00 (8.00 мск) на мемориале у ТЦ “Зимняя вишня” состоится памятное мероприятие, посвящённое погибшим детям», — говорится в сообщении.

По данным властей, в 14.00 (10.00 мск) на мемориале у торгового центра состоится памятная акция, в ходе которой ветераны, молодёжь — участники движения «Поколения вместе» — встанут плечом к плечу в круг памяти жертв пожара.

В 16.00 (12.00 мск) в Сквере искусств в Центральном районе города из фотографий акций, состоявшихся в городах России в память о взрослых и детях, погибших во время пожара, будет выложено слово «Память». Дворец культуры «Содружество» в жилом районе Кедровка подготовил специальную Стену памяти, на которой сотрудники учреждения и участники творческих коллективов размещают памятных журавликов и белые ленты.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

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