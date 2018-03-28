Банда наркоторговцев в Красноярске попалась на отмывании денег
При обысках у них обнаружили более 3,5 кг наркотиков.
При обысках у них обнаружили более 3,5 кг наркотиков.
В Красноярске задержали группу наркоторговцев, отмывавших свои преступные доходы через
Организатором группы выступал 23-летний красноярец, который торговал наркотиками через Интернет. Препараты же он передавал посредством так называемых закладок. К этому делу он привлек еще 11 человек — их возраст и какие функции они выполняли в полиции не уточняют. В ходе оперативных мероприятий все участники группировки были установлены и задержаны. При обысках у них обнаружили более 3,5 кг наркотиков.
Также полицейские установили, что организатор группы конвертировал виртуальные деньги, полученные с покупателей за наркотики, в безналичные средства и переводил с виртуальных кошельков на банковские карты. Таким образом он легализовал («отмыл») более 48 миллионов рублей.
Против участников группы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями 3, 4, 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотиков). Их заключили под стражу. Как и организатора группы, против которого завели дело по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ — отмывание преступных доходов группой лиц и в особо крупном размере.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.