Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посольство РФ в США удивило англичан ответом на оскорбление
Эксперт о реакции Мэй на меры РФ: «Момент, когда до них дошло»
В России набирает популярность «медленное кесарево»
На небоскребе в Лондоне установили антисуицидальные статуи
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
Путин о российско-китайском взаимодействии Китайский журналист задал Путину вопрос о новом содержании, которым будут наполнены отношения РФ и КНР
Журналист напомнил слова Путина после трагедии в «Хромой лошади»
Ахеджакова прокомментировала ситуацию с Савченко
Посольство РФ в США удивило англичан предоставленным видео
После высылки дипломатов Хантсман высказался о РФ
В Сети обсуждают экстремальный поступок Шепелева – СМИ
Эксперт: Залп ракет Х-32 по авиа эскадре фатален
Жена Валерия Сюткина выглядит ровесницей дочери
В Сети раскритиковали «неестественную» внешность Стеши Маликовой
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Как собственный дом убивает вас
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Фоторепортажи
1660-летие Гари Олдмана
10Скончался Сергей Мавроди
06:39 (мск), источник: Newslab.ru

Банда наркоторговцев в Красноярске попалась на отмывании денег

При обысках у них обнаружили более 3,5 кг наркотиков.

В Красноярске задержали группу наркоторговцев, отмывавших свои преступные доходы через онлайн-банки. Об этом рассказали в полиции Красноярского края.

Организатором группы выступал 23-летний красноярец, который торговал наркотиками через Интернет. Препараты же он передавал посредством так называемых закладок. К этому делу он привлек еще 11 человек — их возраст и какие функции они выполняли в полиции не уточняют. В ходе оперативных мероприятий все участники группировки были установлены и задержаны. При обысках у них обнаружили более 3,5 кг наркотиков.

Также полицейские установили, что организатор группы конвертировал виртуальные деньги, полученные с покупателей за наркотики, в безналичные средства и переводил с виртуальных кошельков на банковские карты. Таким образом он легализовал («отмыл») более 48 миллионов рублей.

Против участников группы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями 3, 4, 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотиков). Их заключили под стражу. Как и организатора группы, против которого завели дело по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ — отмывание преступных доходов группой лиц и в особо крупном размере.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Красноярске напали на сотрудника ДПС: преступник скрывается
На Октябрьском мосту молодой лихач устроил массовую аварию с...
В России начался траур в связи с пожаром в Кемерово
СМИ: охранник ТЦ в Кемерово не выключал пожарную сигнализацию
СК оценит действия пранкера, сообщившего о якобы сотнях погибших
«Щуку» с «Калибрами» сравнили со старой британской подлодкой
Россия проиграла Франции в товарищеском матче
В МЧС рассказали, где ожидать опасных погодных явлений
«Военторг» заменит Snickers в российской армии своими продуктами
Спорт
Сборная России по футболу опять проиграла. Но есть плюсы В Санкт-Петербурге получился практически ремейк игры против Бразилии
Авто
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин Иранский автопроизводитель Iran Khodro Company (IKCO) и белорусский автозавод «Юнисон» подписали контракт на производство автомобилей Dena и Dena Plus
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
Умерла звезда французского кино Стефан Одран Актриса, прославившаяся ролями в фильмах режиссеров французской новой волны, скончалась на 86-м году жизни
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Все развлекательные центры в России проверят после пожара в Кемерове
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
На какие добрые поступки способны звезды Джоан Роулинг, Джонни Депп, Криштиану Роналду и многие другие звезды готовы помочь нуждающимся и время от времени доказывают это поступками.
Дети
35-летняя Сати Казанова перестала скрывать беременность В Сети появилось видео, на котором можно увидеть округлившийся живот певицы.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь