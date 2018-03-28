Банда наркоторговцев в Красноярске попалась на отмывании денег

В Красноярске задержали группу наркоторговцев, отмывавших свои преступные доходы через онлайн-банки. Об этом рассказали в полиции Красноярского края.

Организатором группы выступал 23-летний красноярец, который торговал наркотиками через Интернет. Препараты же он передавал посредством так называемых закладок. К этому делу он привлек еще 11 человек — их возраст и какие функции они выполняли в полиции не уточняют. В ходе оперативных мероприятий все участники группировки были установлены и задержаны. При обысках у них обнаружили более 3,5 кг наркотиков.

Также полицейские установили, что организатор группы конвертировал виртуальные деньги, полученные с покупателей за наркотики, в безналичные средства и переводил с виртуальных кошельков на банковские карты. Таким образом он легализовал («отмыл») более 48 миллионов рублей.