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08:18 (мск), источник: Вести - Красноярск

На окраине Ачинска застрелили медведя

Шатун раньше положенного вышел из спячки и искал еду в районе дачного посёлка «Роднички».

Известно о пропаже нескольких домашних собак. На место прибыла группа из трёх охотников. По следам они вычислили опасного хищника и уничтожили.


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