В Уяре росгвардейцы вытащили 90-летнюю старушку из горящего дома, который подожгла местная жительница
Накануне вечером в Уяре сотрудники Управления Росгвардии по краю приехали на вызов о возможном поджоге жилого дома. В ожидании пожарных росгвардейцы начали тушить огонь и услышали в доме шум. Сотрудники безопасности обнаружили 90-летнюю женщину и спасли из огня.
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