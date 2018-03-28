В Уяре росгвардейцы вытащили 90-летнюю старушку из горящего дома, который подожгла местная жительница

Как рассказали в ведомстве, очевидцы на месте происшествия заметили женщину, которая могла поджечь дом. По горячим следам сотрудники ведомства задержали подозреваемую в поджоге 50-летнюю местную жительницу и доставили её следователям. Сейчас по факту умышленного поджога проводится проверка.