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08:16 (мск), источник: НИА Красноярск

В Уяре росгвардейцы вытащили 90-летнюю старушку из горящего дома, который подожгла местная жительница

Накануне вечером в Уяре сотрудники Управления Росгвардии по краю приехали на вызов о возможном поджоге жилого дома. В ожидании пожарных росгвардейцы начали тушить огонь и услышали в доме шум. Сотрудники безопасности обнаружили 90-летнюю женщину и спасли из огня.

Как рассказали в ведомстве, очевидцы на месте происшествия заметили женщину, которая могла поджечь дом. По горячим следам сотрудники ведомства задержали подозреваемую в поджоге 50-летнюю местную жительницу и доставили её следователям. Сейчас по факту умышленного поджога проводится проверка.

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