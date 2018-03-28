Число пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерове увеличилось до 76 человек
ТАСС, 28 марта. Еще восемь человек обратились за помощью к врачам после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, общее количество пострадавших выросло до 76. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе на месте ЧС.
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