Число пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерове увеличилось до 76 человек

Число пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерове увеличилось до 76 человек

ТАСС, 28 марта. Еще восемь человек обратились за помощью к врачам после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, общее количество пострадавших выросло до 76. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе на месте ЧС.