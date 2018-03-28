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20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
08:05 (мск), источник: ТАСС

Число пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерове увеличилось до 76 человек

ТАСС, 28 марта. Еще восемь человек обратились за помощью к врачам после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, общее количество пострадавших выросло до 76. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе на месте ЧС.

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«Всего в результате пожара пострадали 76 человек, в том числе 27 детей», — сказал собеседник агентства. В больницах остаются 14 человек, среди них двое детей. Еще 62 пострадавшим, среди которых 25 детей, медицинская помощь оказана амбулаторно.

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