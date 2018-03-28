На железной дороге в Сызрани из цистерны разлился метанол

В Сызрани во вторник, 27 марта, на железной дороге произошло ЧП. В районе 11 часов утра в экстренные службы поступило сообщение о разливе метанола в районе улицы Магистральной, пишет КТВ-Луч.

Течь произошла в одной из цистерн. На место выехали сотрудники аварийно-спасательной службы и работники противопожарной службы. Они оцепили территорию и не пропускали туда случайных прохожих.

Железнодорожники отогнали цистерну в тупик и устранили течь.

Метанол (метиловый спирт) — часто используют в газовой промышленности. Его применяют также для выпуска формальдегида, формалина, уксусной кислоты. Метанол используют и при изготовлении контрафактной «незамерзайки».