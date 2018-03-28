В Казани женщина украла у родственников 29 млн рублей
В Казани 49-летняя женщина украла у своих родственников 29 млн рублей. Об этом сообщает
В Казани 49-летняя женщина украла у своих родственников 29 млн рублей. Об этом сообщает
Установлено, что с ноября 2014 года по январь 2016 года женщина под предлогом ведения бизнеса по производству и продаже текстильной продукции, взяла у родственников и близких знакомых в долг деньги. При этом она знала, что не вернет их кредиторам. В результате ущерб был причинен 5 гражданам.
— Подсудимая была признана виновной по статье 159 УКРФ «Мошенничество, совершённое в крупном и особо крупном размерах». Суд назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — сообщили в ведомстве.
Свою вину она так и не признала.
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