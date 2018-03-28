Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Следующий шаг РФ будет неожиданный и дерзкий»: эксперт - миру
Эксперт о реакции Мэй на меры РФ: «Момент, когда до них дошло»
Травма свидетеля: как пережить трагедию
Паника, отсутствие оповещения: очевидцы - о пожаре в Кемерове
Как собственный дом убивает вас
Какой кофе точно взбодрит вас с утраИ никакого вреда здоровью
Северный "трюк" Норвегии: санкции РФ дали неожиданный результат
Назван вариант мести РФ, которой боится Британия
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
В Сети обсуждают экстремальный поступок Шепелева – СМИ
Эксперт: Залп ракет Х-32 по авиа эскадре фатален
У Анджелины Джоли новый роман
Бузова и Билан отменили выступления из-за трагедии в Кемерове
Женщина, которой муж отрубил руки, получила бионические протезы
Фруктовые соки назвали опасными
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Что не так с торговыми центрами в России
Фоторепортажи
8Протурецкие отряды заняли курдский Африн
1660-летие Гари Олдмана
10:21 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани женщина украла у родственников 29 млн рублей

В Казани 49-летняя женщина украла у своих родственников 29 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Источник: Prokazan.ru

Установлено, что с ноября 2014 года по январь 2016 года женщина под предлогом ведения бизнеса по производству и продаже текстильной продукции, взяла у родственников и близких знакомых в долг деньги. При этом она знала, что не вернет их кредиторам. В результате ущерб был причинен 5 гражданам.

 — Подсудимая была признана виновной по статье 159 УКРФ «Мошенничество, совершённое в крупном и особо крупном размерах». Суд назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — сообщили в ведомстве.

Свою вину она так и не признала.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

В Татарстане разбился 6-летний мальчик: его падение попало на камеры
МЧС заявило об отсутствии пропавших без вести после пожара в ТЦ
СМИ: охранник ТЦ в Кемерово не выключал пожарную сигнализацию
ФСБ нашла источники нецелевых расходов в МЧС
Таможне предложили ужесточить проверку посылок из Китая
СМИ опубликовали презентацию Британии по «делу Скрипаля»
В МЧС рассказали, где ожидать опасных погодных явлений
«Калашников» приобретет разработчика космических кораблей
Спорт
Сборная России по футболу опять проиграла. Но есть плюсы В Санкт-Петербурге получился практически ремейк игры против Бразилии
Авто
Новый Toyota RAV4: первые официальные фото и информация В Нью-Йорке Toyota представила абсолютно новое поколение кроссовера RAV4. И мы уверены: японцы сделали очередной хит!
Hi-Tech
Ученые из МИФИ сделали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Умерла звезда французского кино Стефан Одран Актриса, прославившаяся ролями в фильмах режиссеров французской новой волны, скончалась на 86-м году жизни
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Все крупные телебашни России выключат подсветку в память о погибших в Кемерове
Контрактники и офицеры смогут приобретать более качественное жилье
Леди
Кто из звезд помогает людям, попавшим в беду Некоторые российские звезды занимаются благотворительностью так же серьезно, как и своей карьерой. Часть из них пришла к этому непростым путем.
Дети
Бывший муж Михалковой впервые за долгое время увидел дочь (фото) Режиссер проводит время со старшей наследницей.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь