В Казани женщина украла у родственников 29 млн рублей

Установлено, что с ноября 2014 года по январь 2016 года женщина под предлогом ведения бизнеса по производству и продаже текстильной продукции, взяла у родственников и близких знакомых в долг деньги. При этом она знала, что не вернет их кредиторам. В результате ущерб был причинен 5 гражданам.