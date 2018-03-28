В центре Краснодара в ДТП с мотоциклом пострадали два человека
Авария случилась 27 марта на пересечении улиц Северной и Севастопольской.
Авария случилась 27 марта на пересечении улиц Северной и Севастопольской.
Около 18:00 водитель мотоцикла с пассажиркой не успел вовремя затормозить перед пешеходным переходом и врезался в стоящую впереди машину. Удар был настолько сильным, что они слетели с байка, получив тяжелые травмы. По сообщениям очевидцев, их увезла машина скорой помощи.
Сейчас точные обстоятельства аварии уточняются.
Напомним, прошлым летом в центре Краснодара в ДТП с мотоциклом погибли три человека. Тогда в 5 часов утра в районе ТЦ «Галерея» столкнулись мотоцикл и микроавтобус Mercedes Sprinter. Водитель и пассажирка мотоцикла погибли на месте. 24-летний водителя иномарки доставили в больницу, где он скончался позже.
По предварительной версии, водитель мотоцикла Kawasaki проехал на красный сигнал светофора.
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