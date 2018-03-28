В центре Краснодара в ДТП с мотоциклом пострадали два человека

Около 18:00 водитель мотоцикла с пассажиркой не успел вовремя затормозить перед пешеходным переходом и врезался в стоящую впереди машину. Удар был настолько сильным, что они слетели с байка, получив тяжелые травмы. По сообщениям очевидцев, их увезла машина скорой помощи.

Напомним, прошлым летом в центре Краснодара в ДТП с мотоциклом погибли три человека. Тогда в 5 часов утра в районе ТЦ «Галерея» столкнулись мотоцикл и микроавтобус Mercedes Sprinter. Водитель и пассажирка мотоцикла погибли на месте. 24-летний водителя иномарки доставили в больницу, где он скончался позже.