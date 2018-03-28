Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хантсман по-новому заговорил о РФ после высылки дипломатов
Эксперт о реакции Мэй на меры РФ: «Момент, когда до них дошло»
Школьница из Баку попала в рейтинг перспективных изобретателей
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Женщина, которой муж отрубил руки, получила бионические протезы
Какой кофе точно взбодрит вас с утраИ никакого вреда здоровью
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Названа причина смерти Сергея Мавроди
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
В Сети обсуждают экстремальный поступок Шепелева – СМИ
Эксперт: Залп ракет Х-32 по авиа эскадре фатален
У Анджелины Джоли новый роман
Бузова и Билан отменили выступления из-за трагедии в Кемерове
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Как собственный дом убивает вас
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Что не так с торговыми центрами в России
Фоторепортажи
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
8Протурецкие отряды заняли курдский Африн
09:43 (мск), источник: VLADNEWS

Виновник массового ДТП в Находке был пьян

В результате аварии пассажир Toyota Camry получил травмы и был госпитализирован в городскую больницу.

Водитель, спровоцировавший массовое ДТП в Находке, в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Находке.

23-летний водитель автомобиля Toyota Platz, двигаясь со стороны остановки общественного транспорта «Рыбный порт» в направлении улицы Ленинской, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилями Toyota Camry и Toyota Allion.

В результате ДТП пассажир Toyota Camry получил травмы и был госпитализирован в городскую больницу.

Медицинское освидетельствование установило, что виновник аварии, водитель Toyota Platz, управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Также выяснилось, что у мужчины открыта только категория вождения «С», дающая право на управление грузовым транспортом, а также отсутствует страховой полис ОСАГО. В 2018 году автомобилист правила дорожного движения не нарушал, стаж его вождения составляет 3 года.

В отношении правонарушителя возбуждено административное производство по статье 12.24 КоАП РФ, по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, части 1 статьи 12.7 КоАП РФ и 12.37.

По факту автоаварии проводится проверка. Назначено проведение ряда экспертиз. По результатам проверки будет принято решение в соответствие с действующим законодательством.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Приморским детям-сиротам будут компенсировать расходы за аренду жилья ...
Во Владивостоке женщина сдавала квартиру наркоманам за продукты ...
МЧС заявило об отсутствии пропавших без вести после пожара в ТЦ
СМИ: охранник ТЦ в Кемерово не выключал пожарную сигнализацию
ФСБ нашла источники нецелевых расходов в МЧС
Таможне предложили ужесточить проверку посылок из Китая
СМИ опубликовали презентацию Британии по «делу Скрипаля»
В МЧС рассказали, где ожидать опасных погодных явлений
«Калашников» приобретет разработчика космических кораблей
Спорт
Сборная России по футболу опять проиграла. Но есть плюсы В Санкт-Петербурге получился практически ремейк игры против Бразилии
Авто
Новый Toyota RAV4: первые официальные фото и информация В Нью-Йорке Toyota представила абсолютно новое поколение кроссовера RAV4. И мы уверены: японцы сделали очередной хит!
Hi-Tech
Ученые из МИФИ сделали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Умерла звезда французского кино Стефан Одран Актриса, прославившаяся ролями в фильмах режиссеров французской новой волны, скончалась на 86-м году жизни
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Все крупные телебашни России выключат подсветку в память о погибших в Кемерове
Контрактники и офицеры смогут приобретать более качественное жилье
Леди
Кто из звезд помогает людям, попавшим в беду Некоторые российские звезды занимаются благотворительностью так же серьезно, как и своей карьерой. Часть из них пришла к этому непростым путем.
Дети
Бывший муж Михалковой впервые за долгое время увидел дочь (фото) Режиссер проводит время со старшей наследницей.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь