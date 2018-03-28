Виновник массового ДТП в Находке был пьян

Водитель, спровоцировавший массовое ДТП в Находке, в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Находке.

23-летний водитель автомобиля Toyota Platz, двигаясь со стороны остановки общественного транспорта «Рыбный порт» в направлении улицы Ленинской, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилями Toyota Camry и Toyota Allion.

В результате ДТП пассажир Toyota Camry получил травмы и был госпитализирован в городскую больницу.

Медицинское освидетельствование установило, что виновник аварии, водитель Toyota Platz, управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Также выяснилось, что у мужчины открыта только категория вождения «С», дающая право на управление грузовым транспортом, а также отсутствует страховой полис ОСАГО. В 2018 году автомобилист правила дорожного движения не нарушал, стаж его вождения составляет 3 года.

В отношении правонарушителя возбуждено административное производство по статье 12.24 КоАП РФ, по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, части 1 статьи 12.7 КоАП РФ и 12.37.