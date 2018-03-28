Виновник массового ДТП в Находке был пьян
В результате аварии пассажир Toyota Camry получил травмы и был госпитализирован в городскую больницу.
В результате аварии пассажир Toyota Camry получил травмы и был госпитализирован в городскую больницу.
Водитель, спровоцировавший массовое ДТП в Находке, в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
23-летний водитель автомобиля Toyota Platz, двигаясь со стороны остановки общественного транспорта «Рыбный порт» в направлении улицы Ленинской, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилями Toyota Camry и Toyota Allion.
В результате ДТП пассажир Toyota Camry получил травмы и был госпитализирован в городскую больницу.
Также выяснилось, что у мужчины открыта только категория вождения «С», дающая право на управление грузовым транспортом, а также отсутствует страховой полис ОСАГО. В 2018 году автомобилист правила дорожного движения не нарушал, стаж его вождения составляет 3 года.
В отношении правонарушителя возбуждено административное производство по статье 12.24 КоАП РФ, по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, части 1 статьи 12.7 КоАП РФ и 12.37.
По факту автоаварии проводится проверка. Назначено проведение ряда экспертиз. По результатам проверки будет принято решение в соответствие с действующим законодательством.
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