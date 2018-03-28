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10:05 (мск), источник: VN.ru

Ночной грабитель напал на пенсионерку в Куйбышевском районе

Сумку у пожилой пенсионерки в Куйбышеве выхватил молодой житель Барабинска Новосибирской области. Парень сбежал, прихватив с собой 2 тысячи, принадлежащие пожилой женщине.

Источник: VN.ru

Как рассказали VN.ru в пресс-службе ГУ МВД по НСО, инцидент произошел около половины десятого вечера. Неизвестный молодой человек выхватил у 72-летней прохожей сумку и скрылся. Женщина заявила в полицию, и на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. По имеющимся приметам полицейские составили ориентировку на подозреваемого, которая передали всем нарядам полиции.

Вскоре подозреваемый был задержан. Им оказался безработный 30-летний житель Барабинского района. Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

К сожалению, пожилые женщины нередко становятся объектом посягательств грабителей. Но и пенсионерки способны дать достойный отпор грабителям, как это произошло в одном из районов Новосибирска. Так, поздно вечером около одного из жилых домов по улице Обской ранее судимый насильник напал на 60-летнюю женщину. Угрожая ножом, злоумышленник пытался завладеть сумкой, однако отважная пенсионерка не отдала ее маньяку, а через 20 минут обратилась в полицию. Со слов потерпевшей был составлен фоторобот, а весь личный состав ориентирован на задержание преступника.

Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали 34-летнего жителя Октябрьского района, ранее судимого за изнасилование.

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