Ночной грабитель напал на пенсионерку в Куйбышевском районе
Сумку у пожилой пенсионерки в Куйбышеве выхватил молодой житель Барабинска Новосибирской области. Парень сбежал, прихватив с собой 2 тысячи, принадлежащие пожилой женщине.
Сумку у пожилой пенсионерки в Куйбышеве выхватил молодой житель Барабинска Новосибирской области. Парень сбежал, прихватив с собой 2 тысячи, принадлежащие пожилой женщине.
Как рассказали VN.ru в
Вскоре подозреваемый был задержан. Им оказался безработный 30-летний житель Барабинского района. Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.
К сожалению, пожилые женщины нередко становятся объектом посягательств грабителей. Но и пенсионерки способны дать достойный отпор грабителям, как это произошло в одном из районов Новосибирска. Так, поздно вечером около одного из жилых домов по улице Обской ранее судимый насильник напал на 60-летнюю женщину. Угрожая ножом, злоумышленник пытался завладеть сумкой, однако отважная пенсионерка не отдала ее маньяку, а через 20 минут обратилась в полицию. Со слов потерпевшей был составлен фоторобот, а весь личный состав ориентирован на задержание преступника.
Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали 34-летнего жителя Октябрьского района, ранее судимого за изнасилование.
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