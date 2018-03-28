Взрывчатку на «Проспекте Ветеранов» не нашли
Поезда по 1-й линии следуют со всеми запланированными остановками.
Поезда по 1-й линии следуют со всеми запланированными остановками.
Меньше получаса заняла проверка подозрительного предмета, замеченного на конечной станции красной ветки метрополитена Петербурга утром 28 марта. Как сообщили в
Поезда по 1-й линии следуют со всеми запланированными остановками.
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