Взрывчатку на «Проспекте Ветеранов» не нашли

Меньше получаса заняла проверка подозрительного предмета, замеченного на конечной станции красной ветки метрополитена Петербурга утром 28 марта. Как сообщили в пресс-службе подземки, с 8:49 пассажиров вернули на «Проспект Ветеранов». Бесхозный предмет признали неопасным и удалили с платформы.