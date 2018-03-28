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10:26 (мск), источник: Фонтанка

Взрывчатку на «Проспекте Ветеранов» не нашли

Поезда по 1-й линии следуют со всеми запланированными остановками.

Источник: РИА "Новости"

Меньше получаса заняла проверка подозрительного предмета, замеченного на конечной станции красной ветки метрополитена Петербурга утром 28 марта. Как сообщили в пресс-службе подземки, с 8:49 пассажиров вернули на «Проспект Ветеранов». Бесхозный предмет признали неопасным и удалили с платформы.

Поезда по 1-й линии следуют со всеми запланированными остановками.

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