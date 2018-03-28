Спасатели эвакуировали из двух пожаров 39 жителей Волгоградской области
Сотрудники МЧС эвакуировали 39 жителей Волжского и Камышина из горящих жилых домов 27 марта.
Сотрудники МЧС эвакуировали 39 жителей Волжского и Камышина из горящих жилых домов 27 марта.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, диспетчер
Второй пожар произошел в 16:11 в Волжском. На улице Мира в одной из квартир в девятиэтажке тоже загорелись домашние вещи. Расчеты 32-й
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