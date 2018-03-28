Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Обвиненный в поджоге ТРЦ в Кемерове мужчина выступил с заявлением
Эксперт о реакции Мэй на меры РФ: «Момент, когда до них дошло»
Как жили беременные 150 лет назад
Что не так с торговыми центрами в России
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Какой кофе точно взбодрит вас с утраИ никакого вреда здоровью
Запад возмутил цинизмом после трагедии в Кемерово
Лавров: Британии придется ответить за обман
Украденный 17 лет назад «Лексус» продают за $130 000
Куда уходят умирать «Жигули»: фото из Воронежа
В Сети обсуждают экстремальный поступок Шепелева – СМИ
Эксперт: Залп ракет Х-32 по авиа эскадре фатален
Неузнаваемая Кристина Агилера снялась для глянца
Жена Валерия Сюткина выглядит ровесницей дочери
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Как собственный дом убивает вас
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Фоторепортажи
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
8Протурецкие отряды заняли курдский Африн
09:37 (мск), источник: ТАСС

МЧС: без вести пропавших при пожаре в ТЦ в Кемерово на данный момент нет

У ведомства нет информации о родственниках, которые не знают, где их близкие, сказал замглавы министерства Владлен Аксенов.

Последнее по теме:
Кемеровские власти проверяют информацию о 78 жертвах пожара в ТЦ
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

КЕМЕРОВО, 28 марта. /ТАСС/. Без вести пропавших в результате пожара в торговом центре в Кемерово нет, останки 64 погибших обнаружены. Об этом сообщил журналистам замглавы МЧС Владлен Аксенов.

Пропавших без вести, по нашим данным, нет. Информации о родственниках, которые не знают, где их близкие, мы не имеем.
Владлен Аксенов
Замглавы МЧС

Аксёнов сообщил, что в результате пожара погибли 64 человека. «Останки 64 погибших переданы Следственному комитету», — сказал он. Замглавы МЧС уточнил, что на данный момент опознаны 27 человек.

Он также добавил, что дополнительная экспертиза требуется по телам шести погибших.

Пожар произошел в Кемерово 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». Среди жертв трагедии, по последним данным, 41 ребенок. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем общенационального траура в связи с гибелью людей при пожаре.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий
СК: родственники заявили о пропаже 67 человек на пожаре в Кемерове
Во время загрузки произошла ошибка.
27 марта© Ньюстюб
Следите за развитием темы «Пожар в ТЦ в Кемерово»
Вы подписались на обновления.Отменить
Подписывайтесь на обновления
 Подвалы их особняков были буквально завалены деньгами
"Дети, простите" - что сейчас происходит в Кемерове
Пожар в торговом центре в Кемерово
Кемеровские власти проверяют информацию о 78 жертвах пожара в ТЦ
Вице-губернатор Кузбасса заявил о попытке дискредитации власти в Кемерово
МЧС: без вести пропавших при пожаре в ТЦ в Кемерово на данный момент нет
СМИ: охранник ТЦ в Кемерово не выключал пожарную сигнализацию
СМИ: охранник ТЦ в Кемерово не выключал пожарную сигнализацию
ФСБ нашла источники нецелевых расходов в МЧС
Таможне предложили ужесточить проверку посылок из Китая
СМИ опубликовали презентацию Британии по «делу Скрипаля»
В МЧС рассказали, где ожидать опасных погодных явлений
«Калашников» приобретет разработчика космических кораблей
Спорт
Сборная России по футболу опять проиграла. Но есть плюсы В Санкт-Петербурге получился практически ремейк игры против Бразилии
Авто
Новый Toyota RAV4: первые официальные фото и информация В Нью-Йорке Toyota представила абсолютно новое поколение кроссовера RAV4. И мы уверены: японцы сделали очередной хит!
Hi-Tech
Ученые из МИФИ сделали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Умерла звезда французского кино Стефан Одран Актриса, прославившаяся ролями в фильмах режиссеров французской новой волны, скончалась на 86-м году жизни
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Все развлекательные центры в России проверят после пожара в Кемерове
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Леди
Кто из звезд помогает людям, попавшим в беду Некоторые российские звезды занимаются благотворительностью так же серьезно, как и своей карьерой. Часть из них пришла к этому непростым путем.
Дети
Бывший муж Михалковой впервые за долгое время увидел дочь (фото) Режиссер проводит время со старшей наследницей.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь