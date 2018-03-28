МЧС: без вести пропавших при пожаре в ТЦ в Кемерово на данный момент нет

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КЕМЕРОВО, 28 марта. /ТАСС/. Без вести пропавших в результате пожара в торговом центре в Кемерово нет, останки 64 погибших обнаружены. Об этом сообщил журналистам замглавы МЧС Владлен Аксенов.

Пропавших без вести, по нашим данным, нет. Информации о родственниках, которые не знают, где их близкие, мы не имеем. Владлен Аксенов Замглавы МЧС

Аксёнов сообщил, что в результате пожара погибли 64 человека. «Останки 64 погибших переданы Следственному комитету», — сказал он. Замглавы МЧС уточнил, что на данный момент опознаны 27 человек.

Он также добавил, что дополнительная экспертиза требуется по телам шести погибших.

Пожар произошел в Кемерово 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». Среди жертв трагедии, по последним данным, 41 ребенок. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем общенационального траура в связи с гибелью людей при пожаре.