МЧС: без вести пропавших при пожаре в ТЦ в Кемерово на данный момент нет
У ведомства нет информации о родственниках, которые не знают, где их близкие, сказал замглавы министерства Владлен Аксенов.
У ведомства нет информации о родственниках, которые не знают, где их близкие, сказал замглавы министерства Владлен Аксенов.
КЕМЕРОВО, 28 марта. /ТАСС/. Без вести пропавших в результате пожара в торговом центре в Кемерово нет, останки 64 погибших обнаружены. Об этом сообщил журналистам замглавы МЧС Владлен Аксенов.
Пропавших без вести, по нашим данным, нет. Информации о родственниках, которые не знают, где их близкие, мы не имеем.
Аксёнов сообщил, что в результате пожара погибли 64 человека. «Останки 64 погибших переданы Следственному комитету», — сказал он. Замглавы МЧС уточнил, что на данный момент опознаны 27 человек.
Он также добавил, что дополнительная экспертиза требуется по телам шести погибших.
Пожар произошел в Кемерово 25 марта на четвертом этаже
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