В Краснодаре из-за взрыва газового баллона сгорел частный дом
Пока это предварительная версия сотрудников МЧС.
Пока это предварительная версия сотрудников МЧС.
Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства происшествия на Ростовском шоссе.
ЧП случилось в садовом товариществе «Связист» накануне. Там полностью сгорел дом площадью 56 кв. м и пристройка. Пострадал его хозяин, у него ожоги лица.
Пламя тушили шесть пожарных расчетов.
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