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09:39 (мск), источник: Кубань 24

В Краснодаре из-за взрыва газового баллона сгорел частный дом

Пока это предварительная версия сотрудников МЧС.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства происшествия на Ростовском шоссе.

ЧП случилось в садовом товариществе «Связист» накануне. Там полностью сгорел дом площадью 56 кв. м и пристройка. Пострадал его хозяин, у него ожоги лица.

Пламя тушили шесть пожарных расчетов.

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