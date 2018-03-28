В Краснодаре из-за взрыва газового баллона сгорел частный дом

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства происшествия на Ростовском шоссе.

ЧП случилось в садовом товариществе «Связист» накануне. Там полностью сгорел дом площадью 56 кв. м и пристройка. Пострадал его хозяин, у него ожоги лица.