Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хантсман по-новому заговорил о РФ после высылки дипломатов
Эксперт о реакции Мэй на меры РФ: «Момент, когда до них дошло»
В России набирает популярность «медленное кесарево»
Крупные телебашни РФ выключат подсветку после пожара в Кемерове
Женщина, которой муж отрубил руки, получила бионические протезы
Путин высказался о деле Скрипаля В Великобритании было совершено покушение на экс-разведчика Серея Скрипаля и его дочь
СМИ: Набиуллина взялась за пенсии
Россия пообещала Великобритании «сюрприз»
Украденный 17 лет назад «Лексус» продают за $130 000
Куда уходят умирать «Жигули»: фото из Воронежа
В Сети обсуждают экстремальный поступок Шепелева – СМИ
Эксперт: Залп ракет Х-32 по авиа эскадре фатален
У Анджелины Джоли новый роман
Бузова и Билан отменили выступления из-за трагедии в Кемерове
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Как собственный дом убивает вас
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Фоторепортажи
8Протурецкие отряды заняли курдский Африн
1660-летие Гари Олдмана
10:19 (мск), источник: РИА Новости

Вице-губернатор Кузбасса заявил о попытке дискредитации власти в Кемерово

КЕМЕРОВО, 28 мар — РИА Новости. На стихийном митинге в память о жертвах пожара в ТЦ «Зимняя вишня» было много «подогретой молодежи», пришедшей на «спланированную акцию по дискредитации власти», заявил журналистам в среду первый вице-губернатор Кузбасса Владимир Чернов.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Во вторник в центре Кемерово после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня», где при пожаре погибли 64 человека, прошел стихийный митинг, продолжавшийся более 11 часов. Люди начали собираться в 9 утра около статуи Ангела — символа-хранителя Кузбасса, и лишь с наступлением темноты, около 8 вечера, они стали расходиться.

К собравшимся выходили мэр Кемерово Илья Середюк и вице-губернатор Сергей Цивилев. Собравшиеся кидались на чиновников с требованием назвать «настоящее» число погибших, а также с требованием, чтобы перед ними выступил губернатор Аман Тулеев. Они скандировали: «Правда! Правда! Тулеева! Тулеева!». Некоторые держали плакаты «Сколько реальных жертв?» и «Скажите мне! Я знать хочу».

«Мы делаем выводы, что это была четкая, спланированная акция, направленная на дискредитацию власти… Очень много было “подогретой молодежи”… Люди присутствовали, совсем не понимая, что они там делают», — сказал он.

ТЦ «Зимняя вишня» загорелся в воскресенье и за несколько часов сгорел дотла. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009 год, 153 жертвы).

Следите за развитием темы «Пожар в ТЦ в Кемерово»
Вы подписались на обновления.Отменить
Подписывайтесь на обновления
 МЧСовец, спасавший людей в ТЦ, рассказал Путину, что происходило
Вице-губернатор на коленях попросил у кемеровчан прощения за трагедию
Пожар в торговом центре в Кемерово
Кемеровские власти проверяют информацию о 78 жертвах пожара в ТЦ
Вице-губернатор Кузбасса заявил о попытке дискредитации власти в Кемерово
МЧС: без вести пропавших при пожаре в ТЦ в Кемерово на данный момент нет
СМИ: охранник ТЦ в Кемерово не выключал пожарную сигнализацию
МЧС заявило об отсутствии пропавших без вести после пожара в ТЦ
СМИ: охранник ТЦ в Кемерово не выключал пожарную сигнализацию
ФСБ нашла источники нецелевых расходов в МЧС
Таможне предложили ужесточить проверку посылок из Китая
СМИ опубликовали презентацию Британии по «делу Скрипаля»
В МЧС рассказали, где ожидать опасных погодных явлений
«Калашников» приобретет разработчика космических кораблей
Спорт
Сборная России по футболу опять проиграла. Но есть плюсы В Санкт-Петербурге получился практически ремейк игры против Бразилии
Авто
Новый Toyota RAV4: первые официальные фото и информация В Нью-Йорке Toyota представила абсолютно новое поколение кроссовера RAV4. И мы уверены: японцы сделали очередной хит!
Hi-Tech
Ученые из МИФИ сделали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Умерла звезда французского кино Стефан Одран Актриса, прославившаяся ролями в фильмах режиссеров французской новой волны, скончалась на 86-м году жизни
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Все развлекательные центры в России проверят после пожара в Кемерове
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Леди
Кто из звезд помогает людям, попавшим в беду Некоторые российские звезды занимаются благотворительностью так же серьезно, как и своей карьерой. Часть из них пришла к этому непростым путем.
Дети
Бывший муж Михалковой впервые за долгое время увидел дочь (фото) Режиссер проводит время со старшей наследницей.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь