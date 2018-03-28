Вице-губернатор Кузбасса заявил о попытке дискредитации власти в Кемерово

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Во вторник в центре Кемерово после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня», где при пожаре погибли 64 человека, прошел стихийный митинг, продолжавшийся более 11 часов. Люди начали собираться в 9 утра около статуи Ангела — символа-хранителя Кузбасса, и лишь с наступлением темноты, около 8 вечера, они стали расходиться.

К собравшимся выходили мэр Кемерово Илья Середюк и вице-губернатор Сергей Цивилев. Собравшиеся кидались на чиновников с требованием назвать «настоящее» число погибших, а также с требованием, чтобы перед ними выступил губернатор Аман Тулеев. Они скандировали: «Правда! Правда! Тулеева! Тулеева!». Некоторые держали плакаты «Сколько реальных жертв?» и «Скажите мне! Я знать хочу».

«Мы делаем выводы, что это была четкая, спланированная акция, направленная на дискредитацию власти… Очень много было “подогретой молодежи”… Люди присутствовали, совсем не понимая, что они там делают», — сказал он.

ТЦ «Зимняя вишня» загорелся в воскресенье и за несколько часов сгорел дотла. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.