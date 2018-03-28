Кинологи проверяют временный мемориал на набережной Енисея
Место оцепили, а людям не дают положить цветы.
Место оцепили, а людям не дают положить цветы.
В Красноярске сотрудники полиции оцепили стихийный мемориал жертвам пожара в Кемерово. Место, куда красноярцы приносят цветы и игрушки, огородили лентами, а горожанам не разрешают заходить на территорию. Об этом СМИ рассказали очевидцы.
Мемориал проверяют кинологи с собаками. По словам красноярцев, среди цветов и игрушек правоохранители обнаружили подозрительный предмет.
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Напомним, вчера сотни жителей Красноярска присоединились ко всероссийской акции памяти жертв пожара в Кемерово. Сочувствующие и скорбящие горожане приходили на набережную Енисея с цветами, свечами, игрушками, из которых волонтеры создали временный мемориал.
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