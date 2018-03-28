Кинологи проверяют временный мемориал на набережной Енисея

В Красноярске сотрудники полиции оцепили стихийный мемориал жертвам пожара в Кемерово. Место, куда красноярцы приносят цветы и игрушки, огородили лентами, а горожанам не разрешают заходить на территорию. Об этом СМИ рассказали очевидцы.