12 лет тюрьмы получил убийца директора агентства недвижимости в Иркутске

Аркадий Матвеев в июне прошлого года вошёл в офис фирмы. Там находилось шесть человек. Мужчина из обреза охотничьего ружья выстрелил в директора. Пострадавший получил ранение в шею. И впоследствии скончался.

По горячим следам преступника задержали полицейские у него дома — в садоводстве под Иркутском. Следователям он сообщил, что оказывал погибшему услуги электрика, но тот с ним не расплатился. По решению Ленинского районного суда Иркутска Матвеев приговорён к 12 годам колонии строгого режима.