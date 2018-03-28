12 лет тюрьмы получил убийца директора агентства недвижимости в Иркутске
Аркадий Матвеев в июне прошлого года вошёл в офис фирмы. Там находилось шесть человек. Мужчина из обреза охотничьего ружья выстрелил в директора. Пострадавший получил ранение в шею. И впоследствии скончался.
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