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10:12 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Один человек пострадал в ДТП с участием маршрутки в Ростове-на-Дону

Один человек пострадал в результате ДТП с участием маршрутки в Ростове-на-Дону 28 марта.

Как сообщает don24.ru со ссылкой на ГИБДД Ростовской области, авария произошла в 6.30 на улице Нансена.

Маршрутка, водитель которой, по предварительным данным, не справился с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Mercedes.

В результате ДТП водителя легкового автомобиля с травмами доставили в больницу.

По факту аварии проводится проверка.

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