Один человек пострадал в ДТП с участием маршрутки в Ростове-на-Дону
Один человек пострадал в результате ДТП с участием маршрутки в
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Один человек пострадал в результате ДТП с участием маршрутки в
Как сообщает don24.ru со ссылкой на ГИБДД Ростовской области, авария произошла в 6.30 на улице Нансена.
Маршрутка, водитель которой, по предварительным данным, не справился с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Mercedes.
В результате ДТП водителя легкового автомобиля с травмами доставили в больницу.
По факту аварии проводится проверка.
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