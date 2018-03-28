Участников ОПГ, продававших психотропные вещества, осудят в Нижнем

Участников организованной преступной группировки, продававших психотропные вещества, осудят в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.



По версии следствия, преступная деятельность троих мужчин в возрасте 30, 33 и 35 лет происходила в первой половине 2017 года.



Один из обвиняемых в квартире, расположенной в Автозаводском районе, используя специальное оборудование и приспособления, в феврале и мае прошлого года изготавливал психотропное вещество.



Второй участник преступной группы в своей квартире расфасовывал изготовленные препараты, а третий мужчина занимался их продажей.



В мае 2017 года злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции. При этом в ходе обысков в их квартирах были обнаружены психотропные вещества, предназначенные для личного употребления.



Уголовное дело прокуратурой направлено в Автозаводский районный суд. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

