Участников ОПГ, продававших психотропные вещества, осудят в Нижнем
Дело передано в Автозаводский районный суд.
Дело передано в Автозаводский районный суд.
Участников организованной преступной группировки, продававших психотропные вещества, осудят в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает
По версии следствия, преступная деятельность троих мужчин в возрасте 30, 33 и 35 лет происходила в первой половине 2017 года.
Один из обвиняемых в квартире, расположенной в Автозаводском районе, используя специальное оборудование и приспособления, в феврале и мае прошлого года изготавливал психотропное вещество.
Второй участник преступной группы в своей квартире расфасовывал изготовленные препараты, а третий мужчина занимался их продажей.
В мае 2017 года злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции. При этом в ходе обысков в их квартирах были обнаружены психотропные вещества, предназначенные для личного употребления.
Уголовное дело прокуратурой направлено в Автозаводский районный суд. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.
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