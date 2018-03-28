Лесовоз «раздавил» единственный в селе мост в Черемховском районе
В селе Нижняя Иреть Черемховского района лесовоз «раздавил» единственный на всю округу мост.
В селе Нижняя Иреть Черемховского района лесовоз «раздавил» единственный на всю округу мост.
Переправа соединяла две части населённого пункта. Как рассказал виновник ЧП — водитель грузовика, поставляющий местным жителям дрова — он решил рискнуть проехать по ветхому мосту на 11-тонном КАМАЗе. Но старые опоры не выдержали и риск закончился провалом — в буквальном смысле слова. По словам главы сельского поселения Виктора Григорьева, этот мост через реку Иреть был построен в 2002 году, сразу после наводнения. Ремонтировать его планировали летом. Сейчас же в первую очередь постараются убрать остатки рухнувшей переправы, после приступят к реконструкции. Ведь впереди пожароопасный период и мост должен быть исправен.
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