Лесовоз «раздавил» единственный в селе мост в Черемховском районе

Переправа соединяла две части населённого пункта. Как рассказал виновник ЧП — водитель грузовика, поставляющий местным жителям дрова — он решил рискнуть проехать по ветхому мосту на 11-тонном КАМАЗе. Но старые опоры не выдержали и риск закончился провалом — в буквальном смысле слова. По словам главы сельского поселения Виктора Григорьева, этот мост через реку Иреть был построен в 2002 году, сразу после наводнения. Ремонтировать его планировали летом. Сейчас же в первую очередь постараются убрать остатки рухнувшей переправы, после приступят к реконструкции. Ведь впереди пожароопасный период и мост должен быть исправен.