В школе в Новосибирской области обрушилась стена, сообщил источник
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Часть внутренней перегородки обрушилась в среду утром в здании средней школы в Сузунском районе Новосибирской области, никто не пострадал, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
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