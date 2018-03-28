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10:24 (мск), источник: РИА Новости

В школе в Новосибирской области обрушилась стена, сообщил источник

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Часть внутренней перегородки обрушилась в среду утром в здании средней школы в Сузунском районе Новосибирской области, никто не пострадал, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Часть внутренней перегородки обрушилась в среду утром в здании средней школы в Сузунском районе Новосибирской области, никто не пострадал, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

«В населенном пункте Бобровка по адресу: 60 лет Октября, дом 66 — в 08.30 мск рухнула часть внутренней кирпичной перегородки на первом этаже средней школы. Погибших и пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что здание школы двухэтажное, в июне 2016 года признано частично аварийным, под учебный процесс использовался второй этаж.

Размер рухнувшей перегородки — 2 на 3 метра, отметил собеседник агентства.

К ликвидации последствий обрушения привлекались 12 человек и четыре единицы техники.

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