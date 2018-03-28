В Ленобласти не менее восьми человек пострадали в ДТП с четырьмя машинами

По данным ведомства, ДТП произошло около 5.10 мск в поселке Рощинское. Женщина 1976 года рождения, управляя автомобилем Toyota Avensis, выехала на встречную полосу и совершила столкновение с автомобилем Mercedes под управлением мужчины 1965 года рождения. Далее автомобиль Toyota Avensis совершил два столкновения по касательной с автомобилями Chevrolet и Opel Astra, личности водителей которых уточняются.
«В результате ДТП женщина водитель Toyota Avensis получила тяжелые травмы, в автомобиле Mercedes госпитализированы водитель и шестеро его пассажиров — их состояние уточняется», — сказал собеседник агентства.
По его словам, информация по данному ДТП продолжает поступать в дежурную часть, поскольку на момент прибытия сотрудников УГИБДД на место все пострадавшие были уже госпитализированы.
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