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11:53 (мск), источник: РИА Новости

В Ленобласти не менее восьми человек пострадали в ДТП с четырьмя машинами

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 мар — РИА Новости. ДТП с участием четырех иномарок, в результате которого пострадали по меньшей мере 8 человек, произошло в ночь на среду в Выборгском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель регионального УГИБДД.

Источник: РИА Новости

По данным ведомства, ДТП произошло около 5.10 мск в поселке Рощинское. Женщина 1976 года рождения, управляя автомобилем Toyota Avensis, выехала на встречную полосу и совершила столкновение с автомобилем Mercedes под управлением мужчины 1965 года рождения. Далее автомобиль Toyota Avensis совершил два столкновения по касательной с автомобилями Chevrolet и Opel Astra, личности водителей которых уточняются.

«В результате ДТП женщина водитель Toyota Avensis получила тяжелые травмы, в автомобиле Mercedes госпитализированы водитель и шестеро его пассажиров — их состояние уточняется», — сказал собеседник агентства.

По его словам, информация по данному ДТП продолжает поступать в дежурную часть, поскольку на момент прибытия сотрудников УГИБДД на место все пострадавшие были уже госпитализированы.

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