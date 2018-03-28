Против депутата гордумы Николая Ингликова возбудили дело из-за взятки

Николай Ингликов является директором муниципального учреждения «Управление муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода». По версии следствия, днем 27 марта он через посредника получил 160 тысяч рублей. Происходило это в салоне автомобиля, припаркованного на улице Пискунова. За эти деньги он должен был «оказать покровительство» смотрителю кладбища «Ново-Сормовское», чтобы, в том числе, были сохранены условия его трудового договора.