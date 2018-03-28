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10:13 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Против депутата гордумы Николая Ингликова возбудили дело из-за взятки

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Источник: Аргументы и факты

Против депутата гордумы Николая Ингликова возбудили уголовное дело из-за подозрений о взяточничестве, сообщили в пресс-службе регионального управления следственного комитета.

Николай Ингликов является директором муниципального учреждения «Управление муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода». По версии следствия, днем 27 марта он через посредника получил 160 тысяч рублей. Происходило это в салоне автомобиля, припаркованного на улице Пискунова. За эти деньги он должен был «оказать покровительство» смотрителю кладбища «Ново-Сормовское», чтобы, в том числе, были сохранены условия его трудового договора.

Депутат задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

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