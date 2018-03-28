Против депутата гордумы Николая Ингликова возбудили дело из-за взятки
В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
Против депутата гордумы Николая Ингликова возбудили уголовное дело
Николай Ингликов является директором муниципального учреждения «Управление муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода». По версии следствия, днем 27 марта он через посредника получил 160 тысяч рублей. Происходило это в салоне автомобиля, припаркованного на улице Пискунова. За эти деньги он должен был «оказать покровительство» смотрителю кладбища «Ново-Сормовское», чтобы, в том числе, были сохранены условия его трудового договора.
Депутат задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
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