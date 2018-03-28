Склад загорелся на Аэродромной в Хабаровске

В Хабаровске на улице Аэродромной загорелся склад, принадлежащий местному предпринимателю. Случилось это 27 марта около 21:00. Вероятная причина возгорания — поджог, сообщает портал «Губерния».

Хозяин склада владеет несколькими магазинами и кафе в этом районе. В металлическом ангаре он хранил оборудование и материалы: старые прилавки, колеса от машин, кеги, инструменты и многое другое. Склад не отапливается, электричество к нему не подведено. Охраняет постройку цепная собака.

Тушить пламя очевидцы не пытались: горела крыша, на которую без лестницы не заберешься. Пожарные прибыли через несколько минут и приступили к тушению с ходу. Со склада вынесли два кислородных баллона.