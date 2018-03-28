В Краснодаре после ДТП Mercedes Benz застрял на дорожном ограждении

Кадры с места аварии опубликовали в социальных сетях. По предварительным данным, 39-летняя женщина за рулем Mercedes Benz ML выезжала по улице Пластунской с хутора Ленина на трассу в сторону Краснодара и при повороте не пропустила такой же Mercedes Benz ML. За его рулем был 40-летний мужчина. В результате удара вторую иномарку отбросило на дорожное ограждение.