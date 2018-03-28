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17:11 (мск), источник: Кубань 24

В Краснодаре после ДТП Mercedes Benz застрял на дорожном ограждении

Авария произошла 28 марта около 8:30 на трассе около хутора Ленина.

Кадры с места аварии опубликовали в социальных сетях. По предварительным данным, 39-летняя женщина за рулем Mercedes Benz ML выезжала по улице Пластунской с хутора Ленина на трассу в сторону Краснодара и при повороте не пропустила такой же Mercedes Benz ML. За его рулем был 40-летний мужчина. В результате удара вторую иномарку отбросило на дорожное ограждение.

В аварии никто не пострадал. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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