В Краснодаре после ДТП Mercedes Benz застрял на дорожном ограждении
Авария произошла 28 марта около 8:30 на трассе около хутора Ленина.
Авария произошла 28 марта около 8:30 на трассе около хутора Ленина.
Кадры с места аварии опубликовали в социальных сетях. По предварительным данным, 39-летняя женщина за рулем Mercedes Benz ML выезжала по улице Пластунской с хутора Ленина на трассу в сторону Краснодара и при повороте не пропустила такой же Mercedes Benz ML. За его рулем был 40-летний мужчина. В результате удара вторую иномарку отбросило на дорожное ограждение.
В аварии никто не пострадал. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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