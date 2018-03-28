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12:01 (мск), источник: Клопс.ru

Семья из Гвардейского района вынесла ежа с горящего поля

В Гвардейском районе семья спасла ежа во время пожара на поле. Об этом на своей странице в Facebook рассказал Николай Кожанов.

Источник: Клопс.ru

Во вторник, 27 марта, рядом с горящим полем краевед заметил маму с дочкой, которые несли свернувшегося ежа. Пламя бушевало в районе посёлка Яблоновка.

Животное пострадало во время пожара. «Ёжик хорошо обгорел, но должен выжить», — написал Кожанов.

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