Воронежской пенсионерке «сняли порчу» за 210 тысяч рублей

62-летняя жительница Воронежа стала очередной жертвой мошенников. 26 марта на улице Красных Зорь неизвестные предложили пенсионерке снять порчу. Процедура обошлась в 210 тысяч рублей! Женщина поспешила заявить на мошенников в полицию, но выйти на их след правозащитникам пока не удалось.

— По данному факту отделом по расследованию преступлений на территории Коминтерновского района СУ УМВД России по г. Воронежу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

И в очередной раз предостерегают воронежцев от общения с различными «врачевателями», «гадалками» и «знахарями».