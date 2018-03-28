Воронежской пенсионерке «сняли порчу» за 210 тысяч рублей
Аферисты работали на улице Красных Зорь.
Аферисты работали на улице Красных Зорь.
62-летняя жительница Воронежа стала очередной жертвой мошенников. 26 марта на улице Красных Зорь неизвестные предложили пенсионерке снять порчу. Процедура обошлась в 210 тысяч рублей! Женщина поспешила заявить на мошенников в полицию, но выйти на их след правозащитникам пока не удалось.
— По данному факту отделом по расследованию преступлений на территории Коминтерновского района СУ УМВД России по г. Воронежу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», — рассказали в
И в очередной раз предостерегают воронежцев от общения с различными «врачевателями», «гадалками» и «знахарями».
— Мошенники разбираются в психологии и умело используют всю доступную информацию, включая ту, которую жертва мошенничества невольно выдаёт при общении, — рассказали в полиции. — Они также владеют приемами введения в заблуждение и пользуются доверчивостью жертвы.
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