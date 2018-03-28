В Уфе скончался рабочий, упавший во время демонтажа крана
23-летний монтажник скончался, упав при демонтаже башенного крана на строительной площадке по улице Губайдуллина в Уфе.
23-летний монтажник скончался, упав при демонтаже башенного крана на строительной площадке по улице Губайдуллина в Уфе.
По данному факту проводится доследственная проверка. Об этом сообщает СК Башкирии.
Инцидент произошел днем 27 марта. Предположительная причина смерти — множественные повреждения внутренних органов. Как заявили в Следкоме, назначены
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