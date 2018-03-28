В Уфе скончался рабочий, упавший во время демонтажа крана

По данному факту проводится доследственная проверка. Об этом сообщает СК Башкирии.

Инцидент произошел днем 27 марта. Предположительная причина смерти — множественные повреждения внутренних органов. Как заявили в Следкоме, назначены судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти погибшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.