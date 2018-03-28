Под Казанью на автостоянке сгорели три грузовика
В Зеленодольском районе Татарстана ночью на стоянке, находящейся на 790-м км трассы М-7, сгорели три грузовика — DAF, Volvo и MAN, об этом сообщили в
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В Зеленодольском районе Татарстана ночью на стоянке, находящейся на 790-м км трассы М-7, сгорели три грузовика — DAF, Volvo и MAN, об этом сообщили в
Пожар начался около 1:30, предварительно,
На пожаре пострадал водитель фуры DAF из Рязанской области, который находился в кабине. С ожогами 30 процентов тела его госпитализировали в РКБ.
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