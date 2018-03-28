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11:51 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге прошел новый обыск организации саентологов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 мар — РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти в среду пришли с новым обыском в организацию саентологов, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: РИА Новости

Как сообщалось, следователям УФСБ удалось собрать доказательства незаконного получения саентологами за оказание своих услуг с 2013 по 2016 год более 276 миллионов рублей. «Саентологическая церковь Санкт-Петербурга» в оглашенных в суде ходатайствах об аресте названа экстремистской организацией, поскольку ее члены, по мнению чекистов, руководствуются изданиями, которые ранее суды признали экстремистскими.

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«В ходе расследования уголовного дела 28 марта сотрудниками Управления в помещениях, используемых функционерами религиозной группы “Саентологическая церковь Санкт-Петербурга”, проводятся обыски, направленные на обнаружение дополнительных предметов и документов, подтверждающих преступный характер деятельности указанной религиозной группы», — говорится в релизе.

В начале июня 2017 года под стражу были заключены руководитель саентологов Петербурга Иван Мацицкий, исполнительный директор организации Галина Шуринова (позже ее отпустили под домашний арест), начальник отдела по общим вопросам Анастасия Терентьева и главный бухгалтер Сахиб Алиев. Рядовая участница организации Констанция Есаулкова заключена под домашний арест.

В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконное предпринимательство», «Возбуждение ненависти либо вражды» и «Участие в экстремистском сообществе».

Дианетика и саентология (сайентология) — религиозно-философское течение, основанное в США в начале 1950-х годов писателем-фантастом Лафайетом Роном Хаббардом.

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