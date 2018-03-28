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17:38 (мск), источник: Комсомольская правда

На трассе Волгоград-Москва фура протаранила «КамАЗ»

Из-за аварии, которая произошла на трассе во Фроловском районе Волгоградской области, едва не остановилось движение в московском направлении.

Случилось это примерно в половине седьмого вечера 27 марта. 51-летний водитель фуры «Вольво» с прицепом мчался по дороге Р-22 «Каспий» со стороны Волгограда в сторону Москвы. И, видимо, торопился, потому что решил обогнать груженый «КамАЗ». Но не рассчитал маневр. Дабы избежать столкновения с авто, он сдвинул свое транспортное средство вправо, не выдержав безопасный боковой интервал. В результате фура буквально снесла «КамАЗ» с трассы. Грузовик под управлением 41-летнего водителя перевернулся, и лишь по счастливой случайности он остался жив и невредим.

Виновнику ДТП повезло меньше. Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, водителя «Вольво» с травмами увезли в больницу.

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