На трассе Волгоград-Москва фура протаранила «КамАЗ»

Случилось это примерно в половине седьмого вечера 27 марта. 51-летний водитель фуры «Вольво» с прицепом мчался по дороге Р-22 «Каспий» со стороны Волгограда в сторону Москвы. И, видимо, торопился, потому что решил обогнать груженый «КамАЗ». Но не рассчитал маневр. Дабы избежать столкновения с авто, он сдвинул свое транспортное средство вправо, не выдержав безопасный боковой интервал. В результате фура буквально снесла «КамАЗ» с трассы. Грузовик под управлением 41-летнего водителя перевернулся, и лишь по счастливой случайности он остался жив и невредим.