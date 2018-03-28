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17:35 (мск), источник: АиФ Калининград

На 10 лет осуждена калининградка, перевозившая через границу наркотики

На 10 лет осуждена калининградка, перевозившая через границу психотропные вещества. Подробности рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что 43-летняя женщина приобрела в Польше почти два килограмма марихуаны и крупную партию психотропных веществ. Чтобы незаметно перевезти их в область, она спрятала наркотики в запасное колесо ее автомобиля. Но их обнаружили. Следователи установили, что женщина планировала сбыть «товар» на территории региона.

«Государственный обвинитель в ходе судебного следствия просил суд о назначении наказания подсудимой в виде 10 лет лишения свободы в колонии общего режима. Суд признал доказательства, представленные прокурором, обоснованными», — рассказали в ведомстве.

Отбывать наказание женщина будет в исправительной колонии общего режима.

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