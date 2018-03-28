На 10 лет осуждена калининградка, перевозившая через границу наркотики

Установлено, что 43-летняя женщина приобрела в Польше почти два килограмма марихуаны и крупную партию психотропных веществ. Чтобы незаметно перевезти их в область, она спрятала наркотики в запасное колесо ее автомобиля. Но их обнаружили. Следователи установили, что женщина планировала сбыть «товар» на территории региона.