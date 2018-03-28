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11:42 (мск), источник: Комсомольская правда

Мемориал «Голуби мира» горел ночью в Ангарске

Пожарные справились с огнем за несколько минут.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 28 марта в городе Ангарск горел мемориал «Голуби мира». Очевидцы заметили огонь и сразу вызвали пожарных, с пламенем удалось быстро справиться. Об этом сообщают в соцсетях.

Накануне вечером возле скульптуры состоялась акция в память о погибших на пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Горожане толпами приходили поставить свечи, положить мягкие игрушки и цветы возле мемориала. По-видимому, возгорание произошло из-за того, что огонь перекинулся со свеч на игрушки.

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