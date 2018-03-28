Мемориал «Голуби мира» горел ночью в Ангарске

Ночью 28 марта в городе Ангарск горел мемориал «Голуби мира». Очевидцы заметили огонь и сразу вызвали пожарных, с пламенем удалось быстро справиться. Об этом сообщают в соцсетях.

Накануне вечером возле скульптуры состоялась акция в память о погибших на пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Горожане толпами приходили поставить свечи, положить мягкие игрушки и цветы возле мемориала. По-видимому, возгорание произошло из-за того, что огонь перекинулся со свеч на игрушки.