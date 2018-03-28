Мемориал «Голуби мира» горел ночью в Ангарске
Пожарные справились с огнем за несколько минут.
Пожарные справились с огнем за несколько минут.
Ночью 28 марта в городе Ангарск горел мемориал «Голуби мира». Очевидцы заметили огонь и сразу вызвали пожарных, с пламенем удалось быстро справиться. Об этом сообщают в соцсетях.
Накануне вечером возле скульптуры состоялась акция в память о погибших на пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Горожане толпами приходили поставить свечи, положить мягкие игрушки и цветы возле мемориала.
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