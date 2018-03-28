Омичку, укравшую своего ребенка, объявили в федеральный розыск
По решению суда, Жамиля Тынысова лишена родительских прав.
По решению суда, Жамиля Тынысова лишена родительских прав.
Так и не может найти своего сына омич Муса Тынысов. Мужчина не видел ребенка уже больше года, и даже не знает, где он может находиться. Дело в том, что его бывшую жену лишили родительских прав. Но женщина забрала малыша и скрылась в неизвестном направлении. Все это время ее безрезультатно разыскивают сотрудники правоохранительных органов.
Накануне сбежавшую с сыном женщину объявили в федеральным розыск.
— Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту самоуправных действий, разыскиваются Тынысова Жамиля Алтыхановна, 1984 года рождения, и Тынысов Амиль Мусаевич,
Всех, кто может сообщить информацию о разыскиваемых, просят позвонить по телефонам: 71−81−30, 71−03−04, либо на телефон доверия следственного управления «Ребенок в опасности!» с коротким номером 123.
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