Омичку, укравшую своего ребенка, объявили в федеральный розыск

Так и не может найти своего сына омич Муса Тынысов. Мужчина не видел ребенка уже больше года, и даже не знает, где он может находиться. Дело в том, что его бывшую жену лишили родительских прав. Но женщина забрала малыша и скрылась в неизвестном направлении. Все это время ее безрезультатно разыскивают сотрудники правоохранительных органов.