В Ростове-на-Дону пропал 37-летний Владимир Вытнов

Как рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг», Владимир Вытнов пропал в субботу, 24 марта. Известно, что в тот день Владимир Александрович вышел из машины на улице Текучева — это почти центральная часть города. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

— В день пропажи он был одет в темно-зеленую парку с мехом на капюшоне, серые джинсы, флисовую пеструю кофту с капюшоном, а также темные ботинки, — написано в ориентировке. — Его рост 170 сантиметров, телосложение среднее, глаза карие.

В настоящее время листовки с его изображением волонтеры пытаются распространять на остановках, в крупных магазинах и торговых центрах, а также на вокзалах.

Всех неравнодушных просят позвонить по телефонам (указаны ниже, — прим. автр.).