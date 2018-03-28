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12:08 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону пропал 37-летний Владимир Вытнов

В Ростове-на-Дону волонтеры сообщили о том, что в розыск объявлен 37-летний мужчина.

Как рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг», Владимир Вытнов пропал в субботу, 24 марта. Известно, что в тот день Владимир Александрович вышел из машины на улице Текучева — это почти центральная часть города. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

— В день пропажи он был одет в темно-зеленую парку с мехом на капюшоне, серые джинсы, флисовую пеструю кофту с капюшоном, а также темные ботинки, — написано в ориентировке. — Его рост 170 сантиметров, телосложение среднее, глаза карие.

В настоящее время листовки с его изображением волонтеры пытаются распространять на остановках, в крупных магазинах и торговых центрах, а также на вокзалах.

Всех неравнодушных просят позвонить по телефонам (указаны ниже, — прим. автр.).

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