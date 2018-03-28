В Ростове-на-Дону пропал 37-летний Владимир Вытнов
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Как рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг», Владимир Вытнов пропал в субботу, 24 марта. Известно, что в тот день Владимир Александрович вышел из машины на улице Текучева — это почти центральная часть города. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.
— В день пропажи он был одет в
В настоящее время листовки с его изображением волонтеры пытаются распространять на остановках, в крупных магазинах и торговых центрах, а также на вокзалах.
Всех неравнодушных просят позвонить по телефонам (указаны ниже, — прим. автр.).
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