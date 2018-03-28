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15:15 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

На Кубани сумма взятки выросла почти до 350 тысяч

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 28 марта, ФедералПресс. Средняя сумма взятки в Краснодарском крае по итогам 2017 года возросла и составила 349,3 тыс. рублей. Об этом говорится в отчете начальника ГУ МВД по Краснодарскому краю Владимира Виневского, который 28 марта отчитывался перед депутатами о деятельности полиции в прошлом году.

Так, выявлено экономических преступлений — 2672, что на 3,5% меньше, чем годом ранее. На 10,9% меньше пресечено коррупционных преступлений. Материальный ущерб составил 6,7 млрд рублей, возмещено 3,5 млрд рублей.

Как ранее писал «ФедералПресс», Владимир Виневский заявил, что преступность снизилась на 5,4%, на 1,4% сократилось число зарегистрированных убийств.

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