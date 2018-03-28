На Кубани сумма взятки выросла почти до 350 тысяч
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 28 марта, ФедералПресс. Средняя сумма взятки в Краснодарском крае по итогам 2017 года возросла и составила 349,3 тыс. рублей. Об этом говорится в отчете начальника ГУ МВД по Краснодарскому краю Владимира Виневского, который 28 марта отчитывался перед депутатами о деятельности полиции в прошлом году.
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