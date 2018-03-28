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11:49 (мск), источник: НТА-Приволжье

Исполнители заказного поджога автомобиля осуждены в Нижнем Новгороде

Как сообщается на официальном сайте Приокского районного суда Нижнего Новгорода, вынесены приговоры поджигателям автомобиля.

В частности, судом было установлено, что преступление совершили трое мужчин: 35, 28 и 27 лет. При этом их подельником был некий неизвестный человек, личность которого на настоящий момент не установлена. Уголовное дело в отношении последнего выделено в отдельное производство.

Согласно информации, по предварительному сговору злоумышленники подожгли автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Ущерб от поджога составил 1,4 млн. рублей. При этом огонь перекинулся на стоящий рядом Renault Laguna. В данном случае ущерб составил 105 тыс. рублей.

Отмечается, что во время судебного заседания все подсудимые свою вину признали полностью, однако от дачи показаний отказались. В итоге их действия судом были квалифицированы ч. 2 ст. 167 УК РФ — умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога.

При назначении наказания судом учтены все смягчающие и отягчающие обстоятельства, в том числе непогашенные судимости, если таковые имелись на период совершения преступления.

Приговором суда исполнителям поджога назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года условно с испытательным сроком три года; три года и месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также три года и месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, удовлетворены гражданские иски потерпевших. С осужденных возмещение взыскано солидарно. Владельцу Toyota постановлено выплатить 1,386 млн. рублей, в пользу собственника Renault 80 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что один из фигурантов дела решил заработать и согласился на предложение своего знакомого поджечь автомобиль Toyota Land Cruiser за вознаграждение в 200 тыс. рублей.

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